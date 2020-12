Quattro cani morti a Milano, tutti folgorati a passeggio nella neve (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quattro cani sono morti tra Milano e la sua provincia negli ultimi giorni, e tutti per lo stesso motivo: folgorati da una scossa elettrica mentre erano a passeggio con i propri padroni tra la neve e il ghiaccio. Un fenomeno inusuale e che sta destando preoccupazione tra tutti gli amanti dei cani nel capoluogo lombardo e anche nelle altre province della regione. L’ultimo episodio risale a ieri pomeriggio: un giovane ventenne e il suo cane, Kaos, sono stati colpiti entrambi da una forte scossa elettrica mentre erano a passeggio vicino alle colonne di San Lorenzo di Milano. Il giovane è stato ricoverato al Policlinico di Milano, dove ha trascorso una notte in osservazione ... Leggi su giornal (Di giovedì 31 dicembre 2020)sonotrae la sua provincia negli ultimi giorni, eper lo stesso motivo:da una scossa elettrica mentre erano acon i propri padroni tra lae il ghiaccio. Un fenomeno inusuale e che sta destando preoccupazione tragli amanti deinel capoluogo lombardo e anche nelle altre province della regione. L’ultimo episodio risale a ieri pomeriggio: un giovane ventenne e il suo cane, Kaos, sono stati colpiti entrambi da una forte scossa elettrica mentre erano avicino alle colonne di San Lorenzo di. Il giovane è stato ricoverato al Policlinico di, dove ha trascorso una notte in osservazione ...

