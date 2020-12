Quasi due milioni di morti per Covid, la speranza del 2021 è il vaccino (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il mondo entra nel 2021 piangendo 1,8 milioni di morti per il Covid-19, ma con la speranza che la corsa al vaccino possa mettere fine alla pandemia nei prossimi mesi. Secondo le ultime cifre rese note dalla Jonhs Hopkins University, gli Usa restano il primo Paese per il numero di vittime - oltre 341mila - seguiti dal Brasile e dall’India. Il totale dei contagi nel mondo è di oltre 82 milioni. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, ha affermato oggi che “i vaccini offrono una grande speranza per invertire la tendenza della pandemia”, ma c’è bisogno “urgentemente di poco più di 4 miliardi di dollari USA per acquistarne per i paesi a reddito medio-basso” e “questa è la sfida che dobbiamo raccogliere nel ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il mondo entra nelpiangendo 1,8diper il-19, ma con lache la corsa alpossa mettere fine alla pandemia nei prossimi mesi. Secondo le ultime cifre rese note dalla Jonhs Hopkins University, gli Usa restano il primo Paese per il numero di vittime - oltre 341mila - seguiti dal Brasile e dall’India. Il totale dei contagi nel mondo è di oltre 82. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, ha affermato oggi che “i vaccini offrono una grandeper invertire la tendenza della pandemia”, ma c’è bisogno “urgentemente di poco più di 4 miliardi di dollari USA per acquistarne per i paesi a reddito medio-basso” e “questa è la sfida che dobbiamo raccogliere nel ...

Obbligatorietà vaccinale: temo che finiremo lì, anche se il Presidente del Consiglio ieri ha detto di volerla escludere. Scrivo “temo” perché vorrei che gli italiani capissero, senza essere costretti.

