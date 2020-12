Quasi 15mila i vaccinati in Italia. Tutti i dati sul sito del commissario per l'emergenza (Di giovedì 31 dicembre 2020) Consegnate finora 480mila dosi. Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Lazio al momento hanno la percentuale più alta rispetto alla popolazione Leggi su repubblica (Di giovedì 31 dicembre 2020) Consegnate finora 480mila dosi. Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Lazio al momento hanno la percentuale più alta rispetto alla popolazione

Sul sito di Palazzo Chigi del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid, è stato attivato il monitoraggio dei vaccini ...

Prima dose di vaccino somministrata a Franco Locatelli: "Facciamolo tutti"

Le immagini della vaccinazione contro il Coronavirus di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico.

