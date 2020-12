Quanti vaccinati in Italia al Covid-19 ad oggi? Link report aggiornato su Governo.it (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quanti vaccinati in Italia al Covid-19 si registrano ad oggi 31 dicembre? La campagna vaccinale in Italia, come nel resto dei paesi UE, è partita domenica 27 dicembre nel cosiddetto Vax Day condiviso. Da allora il numero di dosi somministrate nel nostro paese è nell’ordine delle poche migliaia. Di certo si tratta solo di un punto di partenza ma si attendano numeri progressivi molto più importanti. Va chiarito infatti che la quota dei cittadini Italiani raggiunti dovrebbe crescere esponenzialmente già nei primi giorni del 2021. Per un monitoraggio costante in tal senso, sta per essere fornito un report quotidiano dello stato dell’arte attraverso i canali ufficiali del Governo. Come riportato dal commissario straordinario Arcuri, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020)inal-19 si registrano ad31 dicembre? La campagna vaccinale in, come nel resto dei paesi UE, è partita domenica 27 dicembre nel cosiddetto Vax Day condiviso. Da allora il numero di dosi somministrate nel nostro paese è nell’ordine delle poche migliaia. Di certo si tratta solo di un punto di partenza ma si attendano numeri progressivi molto più importanti. Va chiarito infatti che la quota dei cittadinini raggiunti dovrebbe crescere esponenzialmente già nei primi giorni del 2021. Per un monitoraggio costante in tal senso, sta per essere fornito unquotidiano dello stato dell’arte attraverso i canali ufficiali del. Come riportato dal commissario straordinario Arcuri, ...

FrancescoBonif1 : Non è tempo di cambiare comunicazione? Ora che c’è il vaccino, possiamo dire quanti sono i vaccinati ogni giorno e… - FedericoCappa1 : RT @DavideGiac: Non solo serve sapere quanti vaccinati al giorno, ma occorre tracciarli con modello Ue. Anziché inscenare piagnisteo per in… - fastone65 : RT @DavideGiac: Non solo serve sapere quanti vaccinati al giorno, ma occorre tracciarli con modello Ue. Anziché inscenare piagnisteo per in… - patricktrancu : @GiovanniToti E quanti vaccinati? - mariave92602485 : RT @DavideGiac: Non solo serve sapere quanti vaccinati al giorno, ma occorre tracciarli con modello Ue. Anziché inscenare piagnisteo per in… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti vaccinati Coronavirus, ecco tappe e numeri della vaccinazione in Italia fino a settembre. In arrivo le prime ... Il Sole 24 ORE Da oggi il vaccino anti-covid somministrato nelle case per anziani modenesi

Saranno due Usca ad andare nelle Cra. Inizia la prima fase anche per i medici che lavorano nelle aree a rischio ...

Tiziano Graziottin: principali fatti del 2020 nel Veneziano

Insieme a Tiziano Graziottin, Capo Redattore de Il Gazzettino, si fa un billancio dell'anno 2020, e un prospetto per il 2021.

Saranno due Usca ad andare nelle Cra. Inizia la prima fase anche per i medici che lavorano nelle aree a rischio ...Insieme a Tiziano Graziottin, Capo Redattore de Il Gazzettino, si fa un billancio dell'anno 2020, e un prospetto per il 2021.