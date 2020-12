"Quando ho violentato Agitu". Orrore puro: la confessione sconvolgente del ghanese, migrante arrivato in Italia su un barcone (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dettagli sempre più sconcertanti sulla morte di Agitu Idea Gudeta, la imprenditrice agricola di origine etiope brutalmente uccisa da un suo collaboratore, il ghanese Adams Suleimani, di 32 anni. L'uomo era arrivato con un barcone in Italia, da migrante clandestino, ed era stato accolto da Agita nel suo allevamento di ovini "La capra felice" in Valle dei Mocheni, in Trentino, diventata presto un simbolo di integrazione sia per la vicenda personale di Agitu (anche lei arrivata 10 anni fa in Italia da rifugiata) sia per la provenienza dei dipendenti, tutti strappati a una vita di stenti al di fuori della legalità. Adams ha confessato l'omicidio, fornendo particolari raccapriccianti. Ha agito per questioni economiche, l'imprenditrice gli doveva dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dettagli sempre più sconcertanti sulla morte diIdea Gudeta, la imprenditrice agricola di origine etiope brutalmente uccisa da un suo collaboratore, ilAdams Suleimani, di 32 anni. L'uomo eracon unin, daclandestino, ed era stato accolto da Agita nel suo allevamento di ovini "La capra felice" in Valle dei Mocheni, in Trentino, diventata presto un simbolo di integrazione sia per la vicenda personale di(anche lei arrivata 10 anni fa inda rifugiata) sia per la provenienza dei dipendenti, tutti strappati a una vita di stenti al di fuori della legalità. Adams ha confessato l'omicidio, fornendo particolari raccapriccianti. Ha agito per questioni economiche, l'imprenditrice gli doveva dei ...

1950Elda : @No_Islam_ @amnestyitalia @borghi_claudio Quindi quando un datore di lavoro che magari, in questo periodo di 'capre… - angeeljque : @xWiseGirl tw/ stupro (lo metto per sicurezza) esatto! però la cosa che mi fa ridere di più è il fatto che loro pe… - ElenaMarino17 : RT @soledelsud_: 'Se nascerai uomo non dovrai temere di essere violentato nel buio di una strada.Non dovrai servirti di un bel viso per ess… - soledelsud_ : 'Se nascerai uomo non dovrai temere di essere violentato nel buio di una strada.Non dovrai servirti di un bel viso… - marilenamafe : RT @DotComLeonardo: @rabbiaeterna @editoreruggeri Per non parlare di quello che è successo quando è partita l'ubriacatura da fotovoltaico..… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando violentato Uccisa a martellate e violentata quando ancora era agonizzante: l'omicida confessa Zoom24.it Violento scontro per una mancata precedenza: morta una donna, gravissimo un 57enne

UTA. Una donna di 70 anni è morta nel tardo pomeriggio di oggi 30 dicembre in un incidente stradale accaduto sulla provinciale 2 "Pedemontana" al bivio per Monte Arcosu, in territorio di Uta. La vitti ...

Inquilino violenta una bimba di 9 anni mentre i genitori sono fuori casa: la piccola è in ospedale

Un uomo ha abusato di una bambina di soli 9 anni approfittando del fatto che i genitori erano fuori casa. Lo stupratore è un inquilino che viveva con la famiglia ...

UTA. Una donna di 70 anni è morta nel tardo pomeriggio di oggi 30 dicembre in un incidente stradale accaduto sulla provinciale 2 "Pedemontana" al bivio per Monte Arcosu, in territorio di Uta. La vitti ...Un uomo ha abusato di una bambina di soli 9 anni approfittando del fatto che i genitori erano fuori casa. Lo stupratore è un inquilino che viveva con la famiglia ...