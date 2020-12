Quali sono i soprannomi dei Windsor in famiglia

Leggi su dilei

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutti, in, abbiamo qualche soprannome che viene adottato solo dalle persone a noi più care. Ebbene, questo accade anche tra i membri della Royal Family: ciascuno di loro ha uno o più nomignoli che solitamente rimangono ben celati all’interno dalle mura domestiche, tuttavia nel corso degli anni alcuni di questistati resi pubblici. Si potrebbe pensare che siano i più piccini ad avere principalmente dei simpatici. In effetti, il Principe George a scuola viene chiamato PG, per abbreviare il suo nome compreso di titolo reale. A casa è invece Georgie, come aveva rivelato nonno Carlo già poco tempo dopo la nascita del primo nipotino. Tuttavia, lui stesso si è dato un nome molto particolare: in pubblico, in almeno un’occasione, si è presentato come Archie – ancora prima che Harry e Meghan chiamassero così loro ...