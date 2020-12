Quali misure dopo il 7 gennaio? La sottosegretaria Zampa: «L’Italia sarà zona gialla». Sileri: «Abituiamoci a uno stop and go» (Di giovedì 31 dicembre 2020) «Non conosco esattamente i dati di tutte le Regioni, ma siccome le cose stanno andando meglio penso proprio che sarà così». Con queste parole la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha commentato l’ipotesi di un’Italia interamente in zona gialla a partire dal 7 gennaio, quando verrà archiviata la zona rossa nazionale. Certo, ha avvisato Zampa, «non si possono escludere nuove zone rosse, dipenderà dall’andamento dei dati» sul contagio da Coronavirus. Le restrizioni saranno in vigore «fino a quando i dati ci diranno che dobbiamo tenere queste misure. Le valutazioni si fanno in base ai dati scientifici e quindi le restrizioni resteranno in vigore fino a quando sarà necessario». Quanto alla scuola, ... Leggi su open.online (Di giovedì 31 dicembre 2020) «Non conosco esattamente i dati di tutte le Regioni, ma siccome le cose stanno andando meglio penso proprio checosì». Con queste parole laalla Salute Sandraha commentato l’ipotesi di un’Italia interamente ina partire dal 7, quando verrà archiviata larossa nazionale. Certo, ha avvisato, «non si possono escludere nuove zone rosse, dipenderà dall’andamento dei dati» sul contagio da Coronavirus. Le restrizioni saranno in vigore «fino a quando i dati ci diranno che dobbiamo tenere queste. Le valutazioni si fanno in base ai dati scientifici e quindi le restrizioni resteranno in vigore fino a quandonecessario». Quanto alla scuola, ...

