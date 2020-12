Pubblicato il bando per il raddoppio della Variante tra Falconara e Torrette (Di giovedì 31 dicembre 2020) Anas (Gruppo FS Italiane) ha Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ampliamento della strada statale 16 "Adriatica" (Variante di Ancona) nel tratto compreso tra Falconara ... Leggi su anconanotizie (Di giovedì 31 dicembre 2020) Anas (Gruppo FS Italiane) hasulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ildi gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ampliamentostrada statale 16 "Adriatica" (di Ancona) nel tratto compreso tra...

I lavori riguardano in particolare il raddoppio a quattro corsie del tratto compreso tra l’innesto della SS76 a Falconara e lo svincolo di Torrette per 7,3 chilometri totali, dei quali circa 900 metri ...

