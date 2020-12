PSG, Neymar e il veglione di capodanno a Rio de Janeiro: il procuratore fa chiarezza, ecco come stanno le cose (Di giovedì 31 dicembre 2020) capodanno 2021 e polemiche furiose attorno Neymar Jr. VIDEO Neymar, party-scandalo e polemiche furiose: O’ Ney al centro della bufera in BrasileIn un mondo in piena lotta contro il Coronavirus - tra divieti e restrizioni -, la stella brasiliana ha organizzato un veglione per festeggiare il nuovo anno nella sua villa sulla costa di Rio de Janeiro. La scelta del numero 10 del Paris Saint Germain ha creato non pochi dissensi, ragion per cui la procura brasiliana ha aperto un'indagine a tal proposito.L'entourage dell'attaccante classe '92 avrebbe negato, ma il mistero si è infittito dopo che il giocatore ha postato una sua foto con un amico su uno yacht sulla spiaggia di Santa Catarina.Il procuratore di Rio ha dichiarato di aver aperto un'inchiesta dopo aver ricevuto "diverse denunce, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 31 dicembre 2020)2021 e polemiche furiose attornoJr. VIDEO, party-scandalo e polemiche furiose: O’ Ney al centro della bufera in BrasileIn un mondo in piena lotta contro il Coronavirus - tra divieti e restrizioni -, la stella brasiliana ha organizzato unper festeggiare il nuovo anno nella sua villa sulla costa di Rio de. La scelta del numero 10 del Paris Saint Germain ha creato non pochi dissensi, ragion per cui la procura brasiliana ha aperto un'indagine a tal proposito.L'entourage dell'attaccante classe '92 avrebbe negato, ma il mistero si è infittito dopo che il giocatore ha postato una sua foto con un amico su uno yacht sulla spiaggia di Santa Catarina.Ildi Rio ha dichiarato di aver aperto un'inchiesta dopo aver ricevuto "diverse denunce, ...

