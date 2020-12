PS5 da GameStop | partono tante offerte sugli accessori a gennaio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Disponibile anche in Italia dallo scorso 19 novembre, PS5 rappresenta l’evoluzione del gaming “da salotto” secondo Sony. Non a caso si tratta della console next-gen del colosso giapponese, chiamata non solo a raccogliere la preziosa eredità dell’ancora diffusissima PS4, ma anche a sfidarsi a muso duro con Microsoft e le sue Xbox Series X e Xbox Series S. Peccato che la piattaforma made in Japan sia praticamente introvabile ovunque fin dal day-one, cosa che ha dato il via ad un vero e proprio “caso” sul web tra bagarini, prezzi folli e persino truffe come quella tutta tricolore del rivenditore Euromediashop. In ogni caso è comunque possibile individuare in rete alcune promozioni legate a PS5, ed in particolare ad i suoi tanti. Promozioni come quelle attivate nelle ultime ore daZing, nota catena dedicata proprio all’universo in ...