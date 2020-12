Proroga di 6 mesi per le misure di potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono state Prorogate fino al 30 giugno 2021 le misure di potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale, previste dal Decreto Liquidità per fare fronte alle esigenze finanziarie immediate di imprese e professionisti. La scadenza inizialmente stabilita per il 31 dicembre del 2020 è stata infatti posticipata di sei mesi dalla legge di bilancio 2021. Piccole, medie imprese e professionisti potranno continuare a utilizzare la Garanzia al 100% per prestiti fino a 30mila euro, copertura al 90% per importi superiori con la possibilità di arrivare al 100% con l’intervento aggiuntivo di un confidi, importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, delibera dell’intervento senza valutazione dei dati di bilancio, rilascio di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono statete fino al 30 giugno 2021 ledideldiper le PMI, gestito da Mediocredito Centrale, previste dal Decreto Liquidità per fare fronte alle esigenze finanziarie immediate di imprese e professionisti. La scadenza inizialmente stabilita per il 31 dicembre del 2020 è stata infatti posticipata di seidalla legge di bilancio 2021. Piccole, medie imprese e professionisti potranno continuare a utilizzare laal 100% per prestiti fino a 30mila euro, copertura al 90% per importi superiori con la possibilità di arrivare al 100% con l’intervento aggiuntivo di un confidi, importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, delibera dell’intervento senza valutazione dei dati di bilancio, rilascio di ...

Santarcangelo: niente COSAP per altri tre mesi. Dehors prorogati fino al 31 marzo

Gli esercizi commerciali potranno beneficiare della proroga per quanto riguarda le piccole occupazioni davanti ai negozi ...

