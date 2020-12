Programmi TV di stasera, martedì 31 dicembre 2020. Amadeus, Grande Fratello Vip, Propaganda Live, Circo e tanti film per aspettare il 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Hotel Transylvania 2 Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews 24, TgCom24, ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L’Anno che verrà Quest’anno gli studi televisivi Rai “Fabrizio Frizzi” in Roma saranno la vetrina d’eccezione del Capodanno di Rai1 che con L’Anno che Verrà accompagnerà il pubblico verso il 2021. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti dello spettacolo condotto da Amadeus con la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi. Nel corso della serata si alterneranno sul palco Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, J-Ax, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Hotel Transylvania 2 Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews 24, TgCom24, ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L’Anno che verrà Quest’anno gli studi televisivi Rai “Fabrizio Frizzi” in Roma saranno la vetrina d’eccezione del Capodanno di Rai1 che con L’Anno che Verrà accompagnerà il pubblico verso il. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti dello spettacolo condotto dacon la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi. Nel corso della serata si alterneranno sul palco Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, J-Ax, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, ...

bladistic : Che programmi avete per stasera? - marcogiusti : RT @AmoreMorteeBoh: Citati i follower @realpippofranco(onore!)@mirabellamic(lustro!) @JerryCala(libidine!) @marcogiusti(telefonate) nell’un… - AmoreMorteeBoh : Citati i follower @realpippofranco(onore!)@mirabellamic(lustro!) @JerryCala(libidine!) @marcogiusti(telefonate) nel… - giorgiaghit : Programmi per stasera: - 2defenceless8 : RT @drAl3pult: programmi per stasera? no perché io avevo in mente il tradizionale piantino di fine anno -