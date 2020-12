Probabili formazioni Fiorentina-Bologna: quindicesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Bologna, match della quindicesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio in programma alle 15:00 di domenica 3 gennaio 2021 nella cornice dello stadio Franchi. Dopo la vittoria sulla Juventus all’Allianz Stadium che ha permesso ai viola di chiudere al meglio il 2020, Ribery e compagni cercano punti per risalire la classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Fiorentina – Squalificato Biraghi, out Cutrone. Per il resto squadra al completo per Prandelli che proporrà nuovamente il 3-5-1-1 con Ribery alle spalle di Vlahovic. Bologna – Spazio al 4-2-3-1 con Orsolini, ... Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio in programma alle 15:00 di domenica 3 gennaionella cornice dello stadio Franchi. Dopo la vittoria sulla Juventus all’Allianz Stadium che ha permesso ai viola di chiudere al meglio il, Ribery e compagni cercano punti per risalire la classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Squalificato Biraghi, out Cutrone. Per il resto squadra al completo per Prandelli che proporrà nuovamente il 3-5-1-1 con Ribery alle spalle di Vlahovic.– Spazio al 4-2-3-1 con Orsolini, ...

TuttoFanta : ?? #ATALANTA, le parole di #Pessina: ?'Avevo la tentazione di tornare al Verona, però l’Atalanta era il prestigio di… - TuttoFanta : ??#ROMA: problema al flessore per #Pedro. L'attaccante è in dubbio per il match contro la Sampdoria. ??… - romaforever_it : Roma-Sampdoria, Le Probabili Formazioni | Serie A - Stagione 2020/2021 - sowmyasofia : Atalanta Sassuolo: probabili formazioni e Tv - sowmyasofia : Benevento-Milan: probabili formazioni -