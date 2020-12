Priori delle Confraternite | ecco le nomine dell’Arcivescovo Accrocca

Leggi su anteprima24

Benevento – L'annodi Benevento, Sue Eccellenza mons., si chiude con la nomina deisannite e irpine.i nominati: Il Sig. Domenicantonio Guarino, Priore della Confraternita della "Buona Morte" in Montefalcione (BN); Il Sig. Domenico Giuseppe Areniello, Priore della Confraternita della "Madonna della Neve" in Lapio (AV); Il Sig. Cesare Pesce, Priore della Confraternita del "Santissimo Rosario" in Paolisi (BN); Il Sig. Cesare Striani, Pro-Priore della Confraternita della "SS. Trinità"in Montesarchio (BN).