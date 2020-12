Principessa in incognito | trama | trailer e cast del film

Leggi su giornal

(Di giovedì 31 dicembre 2020)inè ilche Rai 2 propone per il suo primo pomeriggio di oggi, giovedì 31 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Allan Harmon e appartiene al genere commedia e sentimentale. Il titolo originale è invece A Winter Princess, mentre la messa in onda è prevista per le ore 14:10 circa. Ladiinci racconta la storia di Carly, nobile in gran segreto e impegnata a nascondere la sua vera identità per tenersi lontana dalle luci della ribalta. La situazione cambierà quando nella sua vita apparirà il giovane e affasciante Jesse. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, iloriginale e ilcompleto.in, laCarly lavora ...