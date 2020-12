Prime Video gennaio 2021, le novità tra serie tv e film (Di giovedì 31 dicembre 2020) 2021, il sogno è ripartire di slancio e per certi versi su Amazon Prime Video lo slancio c'è. E pure deciso. Partiamo con tutta la pazza energia di quello svitato di Lupin III, l'unico e originale: sulla piattaforma arriva con 17 film e le serie animate (una risposta al Lupin Netflix immerso nella realtà ispirato all'Arsenio della letteratura francese?). Quindi, concediamoci un'infilata di soprannaturale con le nuove puntate del pantheon di American Gods, con il principale protagonista in fuga tra i ghiacci per isolarsi dal pandemonio divino che lo circonda (e lo troverà anche qui, pronto a crerae nuovi danni). Per i più nerd, appena dopo arriva Mr Robot (S4). E il cinema? Abbonda, con molti film d'autore lanciati con successo all'ultima Mostra del Cinema di Venezia (Padrenostro, I am ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 31 dicembre 2020), il sogno è ripartire di slancio e per certi versi su Amazonlo slancio c'è. E pure deciso. Partiamo con tutta la pazza energia di quello svitato di Lupin III, l'unico e originale: sulla piattaforma arriva con 17e leanimate (una risposta al Lupin Netflix immerso nella realtà ispirato all'Arsenio della letteratura francese?). Quindi, concediamoci un'infilata di soprannaturale con le nuove puntate del pantheon di American Gods, con il principale protagonista in fuga tra i ghiacci per isolarsi dal pandemonio divino che lo circonda (e lo troverà anche qui, pronto a crerae nuovi danni). Per i più nerd, appena dopo arriva Mr Robot (S4). E il cinema? Abbonda, con moltid'autore lanciati con successo all'ultima Mostra del Cinema di Venezia (Padrenostro, I am ...

