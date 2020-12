Previsioni Meteo della Sera di Giovedì 31 Dicembre 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 31 Dicembre , Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà il Meteo Al Nord Oggi 31 Dicembre 2020? In Serata peggiora al nord-ovest con possibili nubifragi sulla Liguria di levante. Quota neve in rapido calo al nord-ovest nella notte fino alla collina. Temperature minime Leggi su periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ecco ledel 31a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 31? Inta peggiora al nord-ovest con possibili nubifragi sulla Liguria di levante. Quota neve in rapido calo al nord-ovest nella notte fino alla collina. Temperature minime

MoliPietro : Previsioni Meteo della Sera di Giovedì 31 Dicembre 2020 - infoitsport : Meteo, le previsioni ad Ascoli e nelle Marche per il primo giorno del 2021 - InMeteo : Previsioni meteo Capodanno: il 2021 parte con maltempo e neve anche in pianura - meteoredit : Le ultime previsioni di #neve per domani, #1gennaio del 2021! Nevicate importanti al Nord! ?? ??? I dettagli:… - Notiziedi_it : Meteo a Roma, con l’anno nuovo torna la pioggia: le previsioni fino a domenica -