Previsioni meteo 31 dicembre | perturbazione in arrivo

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ledi oggi, giovedì 31: ultimo giorno dell’anno con tempo in graduale peggioramento per l’di una nuovaatlantica Condizionitipicamente invernali sull’Italia in queste ultime ore del 2020 che saranno caratterizzate dall’di una nuovadi origine atlantica. Nella prima parte della giornata di oggi il tempo risulterà… L'articolo Corriere Nazionale.