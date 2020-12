Presepi semplici o artistici: c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Te piace ‘o presepe?”. ogni Natale risuona la domanda che Eduardo De Filippo ha messo sulle labbra del protagonista della sua celebre commedia Natale in casa Cupiello. Bambini e grandi, uomini e donne, ma anche credenti e non si fermano davanti alle centinaia di rappresentazioni della nascita di Gesù. Presepi semplici, a volte realizzati anche con materiali riciclati e come avvenuto nel Natale della pandemia con le mascherine, e artistici, che ogni anno stimolano la fantasia di chi li costruisce. Ma c’è un dibattito perenne che divide chi vorrebbe che la rappresentazione della natività fosse quella classica e chi, invece, è favorevole che essa sia integrata con scene di vita quotidiana e perfino coi personaggi famosi del momento. “Papa Francesco nella lettera apostolica Admirabile signum, richiamando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Te piace ‘o presepe?”.Natale risuona la domanda che Eduardo De Filippo ha messo sulle labbra del protagonista della sua celebre commedia Natale in casa Cupiello. Bambini e grandi, uomini e donne, ma anche credenti e non si fermano davanti alle centinaia di rappresentazioni della nascita di Gesù., a volte realizzati anche con materiali riciclati e come avvenuto nel Natale della pandemia con le mascherine, e, cheanno stimolano la fantasia di chi li costruisce. Ma c’è un dibattito perenne che divide chi vorrebbe che la rappresentazione della natività fosse quella classica e chi, invece, è favorevole che essa sia integrata con scene di vita quotidiana e perfino coi personaggi famosi del momento. “Papa Francesco nella lettera apostolica Admirabile signum, richiamando ...

