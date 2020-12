Prandelli: “Ora la Fiorentina sarà giudicata sempre in base alla gara con la Juve” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato al sito della società Viola, parlando dell’anno che verrà e di cosa gli porta in consegna questo 2020 ormai agli sgoccioli. Queste le sue parole: “E’ quasi imbarazzante parlare del 2020, un anno in cui è successo qualsiasi cosa. Ci auguriamo davvero di poterci riappropriare della nostra vita, delle nostre piazze e dei rapporti con le persone: spesso diamo per scontato un abbraccio o una parola. Sulla Fiorentina: “L’augurio è che ci si possa ritrovare nel nuovo anno tutti al Franchi. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, che sono il nostro cuore e la nostra anima. Un abbraccio a tutti loro. Il post-Juve? Ora saremo giudicati sempre in base a quella partita, non a ciò che è stato fatto prima: sta a noi dare continuità e convinzione. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il tecnico della, Cesare, ha parlato al sito della società Viola, parlando dell’anno che verrà e di cosa gli porta in consegna questo 2020 ormai agli sgoccioli. Queste le sue parole: “E’ quasi imbarazzante parlare del 2020, un anno in cui è successo qualsiasi cosa. Ci auguriamo davvero di poterci riappropriare della nostra vita, delle nostre piazze e dei rapporti con le persone: spesso diamo per scontato un abbraccio o una parola. Sulla: “L’augurio è che ci si possa ritrovare nel nuovo anno tutti al Franchi. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, che sono il nostro cuore e la nostra anima. Un abbraccio a tutti loro. Il post-? Ora saremo giudicatiina quella partita, non a ciò che è stato fatto prima: sta a noi dare continuità e convinzione. ...

