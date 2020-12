Pradè: 'Milik e Piatek? Bravi, ma la Fiorentina punta su...' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le future mosse di mercato della Fiorentina sono state chiarite dal direttore sportivo in persona. Daniele Pradè ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club viola per fare un bilancio del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le future mosse di mercato dellasono state chiarite dal direttore sportivo in persona. Danieleha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club viola per fare un bilancio del ...

sportface2016 : #Fiorentina, #Pradé: 'Non sarebbe giusto andare a prendere un #Milik o un #Piatek perché ostacolerebbero la crescit… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??? '#Cutrone non è felice, troveremo una soluzione' ??? Le parole del DS della #Fiorentina #Pradé ????? #LBDV #LeBombeDiV… - cn1926it : #Fiorentina, #Pradé: '#Milik farebbe comodo ma non sarebbe giusto prenderlo' - infoitsport : PRADÈ, CUTRONE SCONTENTO: TROVEREMO SOLUZIONE. NIENTE MILIK O PIATEK, VI SPIEGO - infoitsport : Pradè: “No a Milik e Piatek, fiducia a Vlahovic. Su Cutrone e Kouame…” -

Ultime Notizie dalla rete : Pradè Milik Commisso: “Squadra fatta. Nessuno ha più voglia di vincere di me, Chiesa e l’Europa…” Viola News