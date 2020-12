Positivo dopo il vaccino | il caso dell' infermiere Usa

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Francesca GaliciUsa riceve ilPfizer e10 giorni risultaal tampone per il coronavirus: aveva sviluppato i sintomi pochi giorni prima È stato reso noto negli Usa il primodi unrisultatoal coronavirusaver ricevuto la dose diPfizer. Ilsi è verificato in California, dove l'operatore sanitario si è sottoposto al tampone più di una settimanaaver ricevuto la vaccinazione. L'azienda ha spiegato che "esaminerà tutte le informazioni disponibili su questoe tutti i rapporti di una diagnosi confermatala vaccinazione". nodo 1913146 La manifesta positività ...

Matthew W. di 45 anni, infermiere di San Diego in California, una settimana dopo aver ricevuto il vaccino della Pfizer è risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto riferisce la Reuters, l’azienda ...In Toscana sono 120.328 i casi di positività al Coronavirus, 632 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e ragg ...