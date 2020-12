Pomigliano Calcio Women | Serie B super

(Di giovedì 31 dicembre 2020): energia color granata, eccellenza dellaB delfemminile Italiano. Il Club partenopeo chiude una stagione a dir poco esilarante e a pieni voti tra pagelle e risultati in campo.: Napoli e un po’ di più. Che percorso! Il cuore di questa squadra èD’Arco, comune napoletano, unica realtà del Sud Italia esordiente nelfemminile e già presente inB alla guida di un brillante campionato. Attualmente prima nella classifica diB, lapuò ritenersi soddisfatta sia come Club che come personalità delle calciatrici, tanto da ...

Pomigliano Calcio Women: le pantere della Serie B. Eccellente chiusura anno per le color granata prime in classifica con ben venti punti ...Vacanze brevi, un inizio d’anno di fuoco per le grifoncelle del tecnico Luciano Mancini che scenderanno in campo il 3, il 6 ed il 10 gennaio per recuperare le tre gare, del campionato di serie B, rinv ...