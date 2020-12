PlayStation Plus: Sony starebbe offrendo rimborsi a chi ha acquistato i giochi gratis in arrivo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sony ha rivelato i giochi gratuiti PS Plus di gennaio 2021. Gli abbonati a PS Plus riceveranno tre giochi (se possiedono una PS5): Shadow of the Tomb Raider, GreedFall e la versione PS5 di Maneater. Tuttavia, ciò che accade di tanto in tanto è che qualcuno ha acquistato di recente un gioco che poi è passato a un servizio in abbonamento come PS Plus o Game Pass poco dopo. In genere a molti può non importare, ma Sony avrebbe iniziato a inviare rimborsi automatici per coloro che hanno acquistato di recente uno di questi giochi. L'utente Reddit BraeWhy sembra essere il primo a segnalarlo. Dopo aver avviato la sua PS5, il giocatore ha ricevuto il seguente messaggio: "Come abbonato a PS ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 31 dicembre 2020)ha rivelato igratuiti PSdi gennaio 2021. Gli abbonati a PSriceveranno tre(se possiedono una PS5): Shadow of the Tomb Raider, GreedFall e la versione PS5 di Maneater. Tuttavia, ciò che accade di tanto in tanto è che qualcuno hadi recente un gioco che poi è passato a un servizio in abbonamento come PSo Game Pass poco dopo. In genere a molti può non importare, maavrebbe iniziato a inviareautomatici per coloro che hannodi recente uno di questi. L'utente Reddit BraeWhy sembra essere il primo a segnalarlo. Dopo aver avviato la sua PS5, il giocatore ha ricevuto il seguente messaggio: "Come abbonato a PS ...

