Pioli a Sky: «Vi racconto il mio 2020 da allenatore del Milan» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stefano Pioli racconta il 2020 ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del tecnico sull’anno straordinario appena concluso Intervistato da Sky Sport, Stefano Pioli ha fatto il punto del suo 2020 straordinario da allenatore del Milan: «Avevamo bisogno del suo carisma e della sua forza così siamo stati subito pronti per aspettare la sua decisione e per fortuna quella scelta fu giusta. Ho sempre pensato che Ibrahimovic fosse il giocatore giusto per la nostra crescita, non ho mai avuto dubbi. Il nostro primo incontro a Milanello non è stato di molte parole ma mi bastò per capire che avevo di fronte un campione, un motivatore e in campo un’ira di Dio. La prima cosa che mi ha detto è stata “Mister non ascoltare nessuno io sto bene, domenica voglio giocare. Io ti rispetto, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stefanoracconta ilai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del tecnico sull’anno straordinario appena concluso Intervistato da Sky Sport, Stefanoha fatto il punto del suostraordinario dadel: «Avevamo bisogno del suo carisma e della sua forza così siamo stati subito pronti per aspettare la sua decisione e per fortuna quella scelta fu giusta. Ho sempre pensato che Ibrahimovic fosse il giocatore giusto per la nostra crescita, non ho mai avuto dubbi. Il nostro primo incontro aello non è stato di molte parole ma mi bastò per capire che avevo di fronte un campione, un motivatore e in campo un’ira di Dio. La prima cosa che mi ha detto è stata “Mister non ascoltare nessuno io sto bene, domenica voglio giocare. Io ti rispetto, ...

SkySport : #Pioli: 'Per fortuna il #Milan non è una favola, ma la realtà'. L'intervista esclusiva all'allenatore rossonero in… - SkySport : Milan, Pioli si racconta a Sky Sport 24: 'Il Milan non è una favola, è realtà' ? ?? L'intervista esclusiva di… - SkySport : Milan, Pioli si racconta a Sky Sport 24: 'Il Milan non è una favola, è realtà' - Gelardo8 : @Rossonera18m L'intervista esclusiva di @ManuBaio e @PeppeDiSte in onda su Sky Sport 24 giovedì 31 dicembre alle 12… - junews24com : Pioli si convince: «Siamo solo a metà della salita» - -