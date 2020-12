Pillole di Vaccino | la nuova serie di Sky TG24 contro le fake news

Leggi su digital-news

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Come nascono i vaccini? Come è stato possibile crearne uno per il Covid-19 in meno di un anno? Perché non dobbiamo averne paura? Sono solo alcune delle domande a cui prova a rispondere latargata Sky: ‘di’. A cura di Andrea Dambrosio e Fabio Vitale, con la supervisione del vicedirettore Omar Schillaci, il protagonista è Andrea Grignolio, divulgatore scientifico che insegna Medical Humanities e Bioetica...