Piatek torna al Genoa: visite mediche già fissate. L'indiscrezione

Notizia di mercato affascinante quanto clamorosa: sarebbe ormai cosa fatta il ritorno di Piatek al Genoa. Il Genoa di Enrico Preziosi prepara la strada ad un altro calciomercato pieno di colpi di scena. Dopo l'arrivo di Vavro dalla Lazio e la cessione di Rovella alla Juventus, sembra fatta per un clamoroso ritorno. Secondo Tuttosport, sarebbe ormai cosa fatta il ritorno al Genoa di Piatek. Il bomber polacco ritroverebbe Ballardini, tecnico con il quale ha avuto la miglior media reti. Secondo il quotidiano le visite mediche sarebbero già state fissate per domani.

