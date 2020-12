Piatek al Genoa/ Calciomercato: colpaccio rossoblu, domani le visite mediche (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo l'esperienza tra luci e ombre in Bundesliga, Piatek torna in Serie A: è tutto pronto per il suo rientro a Genova, ecco i dettagli Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo l'esperienza tra luci e ombre in Bundesliga,torna in Serie A: è tutto pronto per il suo rientro a Genova, ecco i dettagli

GoalItalia : Il Genoa è vicino al ritorno di Piatek: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza ???? [?? Tuttosport] - ProfidiAndrea : ???? #Genoa, torna #Piatek! I dettagli dell'operazione ???? Krzysztof Piatek è pronto a tornare in rossoblu, fissate gi… - occhiodimercato : #Genoa: molto vicino il ritorno di #Piatek in rossoblu - _SiGonfiaLaRete : #Genoa, arriva il primo regalo per Ballardini: ritorno per bomber #Piatek è cosa fatta - leonzan75 : RT @_LordJack: La storia di Piatek simile al volo di Icaro: ha osato troppo, pure al Milan parlava sempre di come le sue ambizioni fossero… -