Perché Tenet è stato il film più importante del 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) In occasione dell'arrivo di Tenet su Infinity TV (anche in 4K), cerchiamo di capire Perché il film di Nolan è stato il più significativo di questo sciagurato 2020. Sarebbe facile rispondere al titolo di questo articolo con una battuta spontanea: "Perché è stato l'unico film atteso arrivato in sala". Invece la questione è più complicata di così. Anche Perché, nonostante la percezione dica il contrario, a conti fatti i film nel 2020 non sono mancati affatto. Per dirla "alla Tenet", il processo distributivo ha solo subito un'inversione, con lo streaming a dominare la scena e la sala a leccarsi le ferite. In un anno sciagurato e assurdo, Tenet ha dimostrato ancora una volta ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020) In occasione dell'arrivo disu Infinity TV (anche in 4K), cerchiamo di capireildi Nolan èil più significativo di questo sciagurato. Sarebbe facile rispondere al titolo di questo articolo con una battuta spontanea: "l'unicoatteso arrivato in sala". Invece la questione è più complicata di così. Anche, nonostante la percezione dica il contrario, a conti fatti inelnon sono mancati affatto. Per dirla "alla", il processo distributivo ha solo subito un'inversione, con lo streaming a dominare la scena e la sala a leccarsi le ferite. In un anno sciagurato e assurdo,ha dimostrato ancora una volta ...

schermoviola : (FLOP) N° 8 Tenet (2020), Cristopher Nolan Lo dissi anzitempo: non mi sarebbe piaciuto, così è stato. Attori fuo… - cinem00n : @schermoviola iniziavo a sentirmi il solo a non aver amato Tenet per niente perché qui guai a toccare N*lan! Tenet… - DanGiusBrun : TENET di Christopher Nolan...che dire: film bello, grande regista, da rivedere..anche perché non ci ho capito una beata minchia! - mriixaa : okay pausa da Vikings perché per una volta non voglio finirla tutta in una sera e quindi dato che ho anche sonno ho… - Teo5Astor : @erredantes Tenet e? Io di sicuro 4, perché oltre a Tenet ho visto due volte Birds of Prey e Odio l'estate. Credo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Tenet SailGP, Taranto ospiterà le regate dei catamarani classe F50 Corriere di Taranto