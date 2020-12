Perché Sanpa è il nuovo cult Netflix (Di giovedì 31 dicembre 2020) Diciamolo, tolti i finali di Suburra e Baby e il film L’isola delle rose, non è che i Netflix Original italiani abbiano brillato nel 2020. Almeno fino a Sanpa, prodotto che lascia il segno non solo per la storia che recupera e narra con rinnovato approfondimento, ma anche per quanto è fatto bene. In ognuna delle 5 puntate di cui si compone la docuserie su San Patrignano e sulla dilemmatica figura del suo fondatore Vincenzo Muccioli, con i suoi metodi poco ortodossi, si vede il lavoro, gli anni passati a raccogliere materiali e preparare le interviste di supporto, raccordo tra il passato e il presente attraverso alcune testimonianze cruciali. Sanpa ti rituffa nel passato e ti trattiene, interessatissimo, sul suo racconto, anche se ogni episodio dura 50 minuti, con la stessa potenza di impatto che hanno avuto una serie come Chernobyl e ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Diciamolo, tolti i finali di Suburra e Baby e il film L’isola delle rose, non è che iOriginal italiani abbiano brillato nel 2020. Almeno fino a, prodotto che lascia il segno non solo per la storia che recupera e narra con rinnovato approfondimento, ma anche per quanto è fatto bene. In ognuna delle 5 puntate di cui si compone la docuserie su San Patrignano e sulla dilemmatica figura del suo fondatore Vincenzo Muccioli, con i suoi metodi poco ortodossi, si vede il lavoro, gli anni passati a raccogliere materiali e preparare le interviste di supporto, raccordo tra il passato e il presente attraverso alcune testimonianze cruciali.ti rituffa nel passato e ti trattiene, interessatissimo, sul suo racconto, anche se ogni episodio dura 50 minuti, con la stessa potenza di impatto che hanno avuto una serie come Chernobyl e ...

michelelzz : RT @NetflixIT: In occasione dell’uscita di #SanPa, la regista Cosima Spender e l’autore Carlo Gabardini ci hanno spiegato come è nata la do… - cesareporto : Vista la prima puntata e me la conservo come prima serie tv del 2021. Perché #Sanpa si preannuncia un capolavoro do… - PaoloCond : Trovo assurdo negare l’enorme aiuto dato da #Sanpa a chi doveva solo crepare, perché poi è successo che. Trovo assu… - lukealb : RT @NetflixIT: In occasione dell’uscita di #SanPa, la regista Cosima Spender e l’autore Carlo Gabardini ci hanno spiegato come è nata la do… - Helen_Clarvoe : RT @NetflixIT: In occasione dell’uscita di #SanPa, la regista Cosima Spender e l’autore Carlo Gabardini ci hanno spiegato come è nata la do… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Sanpa 2021, fuga dalla vecchia Italia: perché la transizione è necessaria Corriere della Sera