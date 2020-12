Perché Papa Francesco non presiede il Te Deum del 31 dicembre e la Messa del 1° gennaio? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Papa Francesco non presiederà né il Te Deum del 31 dicembre 2020 né la Messa del 1° gennaio 2021 in diretta da San Pietro. Chi si è sintonizzato su Tv2000 oggi, 31 dicembre, e sia su Tv2000 che su Raiuno domani, 1° gennaio, avrà notato l’assenza del Santo Padre. Il motivo è stato rivelato con ampio anticipato dal portavoce del Vaticano, Matteo Bruni: “A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco”. Un piccolo disturbo che, quindi, impedisce al Papa di celebrare i Primi Vespri ed il Te Deum dalla Basilica di San Pietro. Al suo posto, alle 17:00, ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 31 dicembre 2020)nonrà né il Tedel 312020 né ladel 1°2021 in diretta da San Pietro. Chi si è sintonizzato su Tv2000 oggi, 31, e sia su Tv2000 che su Raiuno domani, 1°, avrà notato l’assenza del Santo Padre. Il motivo è stato rivelato con ampio anticipato dal portavoce del Vaticano, Matteo Bruni: “A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre”. Un piccolo disturbo che, quindi, impedisce aldi celebrare i Primi Vespri ed il Tedalla Basilica di San Pietro. Al suo posto, alle 17:00, ...

carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… - marinacorinna : @MinutemanItaly Ho avuto anch’io la sciatalgia. Facevo punture, ma con un forte anti dolorifico riuscivo a stare be… - CinziaPitru : RT @M_RSezione: “L’arrivo di persone diverse si trasforma in un dono, perché «quelle dei #migranti sono anche storie di incontro tra person… - rebbxwalls : RT @DI0RXZAYN: perché quella no sta cacata è la felicità a papà - luisaaskaa : RT @DI0RXZAYN: perché quella no sta cacata è la felicità a papà -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Papa “Ritorniamo a sognare”, e l’emozione unica del Papa che visita i nostri bambini in ospedale La Stampa