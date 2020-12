Perché la Lotteria degli scontrini è rinviata ad aprile (Di giovedì 31 dicembre 2020) Cashback Natale non è diventato cashback Pasqua ma, per quanto riguarda la Lotteria degli scontrini, dovremo invece aspettare. Governo e Agenzia delle Entrate, di comune accordo, hanno deciso sia per la Lotteria degli scontrini rinviata che per il rinvio del nuovo tracciamento telematico per permettere agli esercenti di avere maggior tempo per l’adeguamento dei registratori di cassa. Con questa scelta la Lotteria degli scontrini partirà a febbraio mentre per il nuovo tracciamento telematico ci sarà tempo fino ad aprile. LEGGI ANCHE >>> Lotteria degli scontrini, Perché il grido a libertà e privacy violate di Giorgia Meloni non ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Cashback Natale non è diventato cashback Pasqua ma, per quanto riguarda la, dovremo invece aspettare. Governo e Agenzia delle Entrate, di comune accordo, hanno deciso sia per lache per il rinvio del nuovo tracciamento telematico per permettere agli esercenti di avere maggior tempo per l’adeguamento dei registratori di cassa. Con questa scelta lapartirà a febbraio mentre per il nuovo tracciamento telematico ci sarà tempo fino ad. LEGGI ANCHE >>>il grido a libertà e privacy violate di Giorgia Meloni non ...

GiulioCentemero : ??Rinvio #cashback e #lotteriascontini in vista Dopo il caos e la miriade di problemi tecnici riscontrati, non arr… - DamatoRicardo : RT @GiulioCentemero: ??Rinvio #cashback e #lotteriascontini in vista Dopo il caos e la miriade di problemi tecnici riscontrati, non arriva… - piras_zia : RT @GiulioCentemero: ??Rinvio #cashback e #lotteriascontini in vista Dopo il caos e la miriade di problemi tecnici riscontrati, non arriva… - giovanni_7 : RT @GiulioCentemero: ??Rinvio #cashback e #lotteriascontini in vista Dopo il caos e la miriade di problemi tecnici riscontrati, non arriva… - 2piedi : RT @GiulioCentemero: ??Rinvio #cashback e #lotteriascontini in vista Dopo il caos e la miriade di problemi tecnici riscontrati, non arriva… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Lotteria Cashback, partenza a ostacoli: app Io intasata, incognita orari e chiusure Il Sole 24 ORE