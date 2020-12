Perché i casi di Assange, Snowden e Manning sono ancora importanti per il giornalismo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un’installazione dello scultore Davide Dormino a Ginevra, Svizzera, rappresenta i tre whistleblower (foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)Nel suo saggio Il tempo della rivolta (Bollati Boringhieri), Donatella Di Cesare dedica diverse pagine a Edward Snowden, Julian Assange e Chelsea Manning, tre figure cardine che negli ultimi dieci anni hanno contribuito in modo radicale a evidenziare il potenziale del whistleblowing (e del giornalismo) di sollevare questioni fondamentali, portandole all’attenzione del pubblico. “Le loro scelte”, scrive Di Cesare, “hanno dischiuso un oltreconfine, lasciando intravedere nuove possibilità”. Il decennio 2010-2020 è stato intriso di dibattiti attorno a questioni come l’impatto della tecnologia sulle società contemporanee, la sorveglianza di massa e lo sfruttamento capitalistico ... Leggi su wired (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un’installazione dello scultore Davide Dormino a Ginevra, Svizzera, rappresenta i tre whistleblower (foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)Nel suo saggio Il tempo della rivolta (Bollati Boringhieri), Donatella Di Cesare dedica diverse pagine a Edward, Juliane Chelsea, tre figure cardine che negli ultimi dieci anni hanno contribuito in modo radicale a evidenziare il potenziale del whistleblowing (e del) di sollevare questioni fondamentali, portandole all’attenzione del pubblico. “Le loro scelte”, scrive Di Cesare, “hanno dischiuso un oltreconfine, lasciando intravedere nuove possibilità”. Il decennio 2010-2020 è stato intriso di dibattiti attorno a questioni come l’impatto della tecnologia sulle società contemporanee, la sorveglianza di massa e lo sfruttamento capitalistico ...

