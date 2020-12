Pensioni anticipate 2021, novità al 31 dicembre: 40 anni sono più che sufficienti (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’argomento Pensioni anticipate resta uno dei più dibattuti tra i lavoratori che vorrebbero poter scegliere quando andare in pensione raggiunta una certa soglia anagrafica e contributiva, i nostri lettori invocano da tempo il Governo affinché metta in campo misure previdenziali che consentano un minimo di ‘libertà di scelta‘, anche a fronte di leggere penalizzazioni sull’assegno ultimo. La Legge di bilancio é stata approvata anche in Senato, ma al suo interno non vi sono quelle novità che molti dei nostri commentatori speravano, in primis restano delusi quanti hanno già alle spalle molti anni di contributi, i cosiddetti precoci o quarantunisti. Per loro non appare ancora nulla di rilevante e la quota 41 resta un sogno chiuso nel cassetto. Abbiamo dunque deciso di riportare un’ interessante disamina che ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’argomentoresta uno dei più dibattuti tra i lavoratori che vorrebbero poter scegliere quando andare in pensione raggiunta una certa soglia anagrafica e contributiva, i nostri lettori invocano da tempo il Governo affinché metta in campo misure previdenziali che consentano un minimo di ‘libertà di scelta‘, anche a fronte di leggere penalizzazioni sull’assegno ultimo. La Legge di bilancio é stata approvata anche in Senato, ma al suo interno non viquelleche molti dei nostri commentatori speravano, in primis restano delusi quanti hanno già alle spalle moltidi contributi, i cosiddetti precoci o quarantunisti. Per loro non appare ancora nulla di rilevante e la quota 41 resta un sogno chiuso nel cassetto. Abbiamo dunque deciso di riportare un’ interessante disamina che ...

