Pattinaggio artistico, il 2020 di Carolina Kostner: l’azzurra tra beneficenza e nuovi progetti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono passati trentadue mesi dall’ultima gara di Carolina Kostner, la stella immortale della Nazionale azzurra di Pattinaggio artistico. Il 23 marzo 2018 infatti, la divina ha conquistato la quarta posizione in occasione della rassegna iridata andata in scena a Milano, facendo sognare l’Italia dopo essersi piazzata in vetta nel segmento più breve interpretato su “No me quitte pas“, uno dei programmi più belli della sua carriera premiato con più di 80 punti. Ma che 2020 è stato quello di Carolina? Diverso, come quello ovviamente di tutti e, purtroppo, lontano dal ghiaccio. I primi mesi dell’anno infatti sono stati interamente dedicati alla riabilitazione a seguito di un’operazione chirurgica all’anca, effettuata nella seconda parte di gennaio. Visualizza questo post su ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono passati trentadue mesi dall’ultima gara di, la stella immortale della Nazionale azzurra di. Il 23 marzo 2018 infatti, la divina ha conquistato la quarta posizione in occasione della rassegna iridata andata in scena a Milano, facendo sognare l’Italia dopo essersi piazzata in vetta nel segmento più breve interpretato su “No me quitte pas“, uno dei programmi più belli della sua carriera premiato con più di 80 punti. Ma cheè stato quello di? Diverso, come quello ovviamente di tutti e, purtroppo, lontano dal ghiaccio. I primi mesi dell’anno infatti sono stati interamente dedicati alla riabilitazione a seguito di un’operazione chirurgica all’anca, effettuata nella seconda parte di gennaio. Visualizza questo post su ...

FVNGERSZ : pattinaggio artistico, equitazione - daunasolaparte : Una cosa che mi rilassa tantissimo è il pattinaggio artistico. Ogni volta che guardo un video mi incanto completame… - HSGVCCl : pattinaggio artistico - vanishdps21 : Non è proprio uno sport ma un'arte, comunque danza. È l'unico 'sport' che mi sia mai piaciuto fare, per il resto mi… - el3n4xx : ho dovuto abbandonare, facevo pattinaggio artistico. ma uso lo skate quindi ok -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico, buona la prima per Yuzuru Hanyu e Rika Kihira ai Campionati Nazionali Giapponesi OA Sport Skating Club: a gennaio si torna in pista

Lo Skating Club torna in pista eleggendo il nuovo consiglio direttivo e lanciando la sfida al coronavirus. Con il presidente Dino Spaccia per il prossimo quadriennio ecco i consiglieri Maurizio Torbid ...

"Altro che Monti, Conte è il nostro Kennedy". Il piano del premier per il voto anticipato

Se Renzi dovesse forzare la mano, il presidente del Consiglio è pronto a lanciare il piano goodbye: urne a maggio con l'intesa di Beppe Grillo ...

Lo Skating Club torna in pista eleggendo il nuovo consiglio direttivo e lanciando la sfida al coronavirus. Con il presidente Dino Spaccia per il prossimo quadriennio ecco i consiglieri Maurizio Torbid ...Se Renzi dovesse forzare la mano, il presidente del Consiglio è pronto a lanciare il piano goodbye: urne a maggio con l'intesa di Beppe Grillo ...