Papa Francesco, saltano le celebrazioni religiose: problemi di salute (Di giovedì 31 dicembre 2020) A causa di una dolorosa sciatalgia, le celebrazioni previste per questa sera e domattina non saranno presiedute da Papa Francesco: lo annuncia il portavoce del Vaticano Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pope Francis (@franciscus) Le celebrazioni religiose previste per questa sera, giovedì 31 dicembre, non saranno presiedute da Papa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 31 dicembre 2020) A causa di una dolorosa sciatalgia, lepreviste per questa sera e domattina non saranno presiedute da: lo annuncia il portavoce del Vaticano Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pope Francis (@franciscus) Lepreviste per questa sera, giovedì 31 dicembre, non saranno presiedute daL'articolo proviene da YesLife.it.

MediasetTgcom24 : Capodanno, Papa Francesco ha la sciatalgia: niente Te Deum e messa di inizio anno #PapaFrancesco… - antoniospadaro : Papa Francesco: il vero significato del viaggio in #Iraq. Una mia riflessione su La Civiltà Cattolica. Testo integr… - vaticannews_it : #30dicembre All'udienza generale è la preghiera di ringraziamento il centro della catechesi di #PapaFrancesco “Non… - ABkualcosa : Colpo della strega per Papa Francesco. A differenza del medioevo ora si cura con gli antinfiammatori. - ivocamic : RT @Paloma02382855: Chiedo a Papa Francesco una preghiera per queste persone. La loro colpa? Essere Cristiani. -