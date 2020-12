Papa Francesco ha la sciatalgia: salta la messa. Terrà solo l'Angelus (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 si sta per concludere e, nell'ultimo giorno dell'anno, il Vaticano comunica che Papa Francesco non Terrà le celebrazioni . "A causa di una dolorosa sciatalgia - ha fatto sapere il portavoce ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 si sta per concludere e, nell'ultimo giorno dell'anno, il Vaticano comunica chenonle celebrazioni . "A causa di una dolorosa- ha fatto sapere il portavoce ...

