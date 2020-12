Papa Francesco è malato: niente Te Deum e Messa del primo gennaio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Papa Francesco non celebrerà il Te Deum né i vespri del 31 dicembre: il pontefice sarebbe infatti afflitto da una forte sciatalgia che gli impedirebbe di celebrare Messa e sarà dunque bloccato nelle giornate di oggi e domani. Le parole del portavoce in Vaticano L’annuncio arriva direttamente da Matteo Bruni, portavoce del Vaticano: “A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di oggi e domani presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco”. A sostituirlo sarà il cardinale Giovanni battista Re. A sostituire il Papa per la Messa del primo gennaio sarà invece il segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parolin. Papa Francesco ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 31 dicembre 2020)non celebrerà il Tené i vespri del 31 dicembre: il pontefice sarebbe infatti afflitto da una forte sciatalgia che gli impedirebbe di celebraree sarà dunque bloccato nelle giornate di oggi e domani. Le parole del portavoce in Vaticano L’annuncio arriva direttamente da Matteo Bruni, portavoce del Vaticano: “A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di oggi e domani presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre”. A sostituirlo sarà il cardinale Giovanni battista Re. A sostituire ilper ladelsarà invece il segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parolin....

