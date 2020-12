Papa Francesco, dolorosa sciatalgia: niente Te Deum e Messa di Capodanno. 'Ma domani ci sarà per l'Angelus' (Di giovedì 31 dicembre 2020) A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l'Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco'. Lo fa ... Leggi su leggo (Di giovedì 31 dicembre 2020) A causa di unale celebrazioni di questa sera e dimattina presso l'Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre'. Lo fa ...

trash_italiano : *sperando che Papa Francesco non schiaffeggi nessuno nelle prossime ore* - antoniospadaro : Papa Francesco: il vero significato del viaggio in #Iraq. Una mia riflessione su La Civiltà Cattolica. Testo integr… - vaticannews_it : #30dicembre All'udienza generale è la preghiera di ringraziamento il centro della catechesi di #PapaFrancesco “Non… - Erprodigio : RT @trash_italiano: *sperando che Papa Francesco non schiaffeggi nessuno nelle prossime ore* - falasca_s : “A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina in Basilica Vaticana non sar… -