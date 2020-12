Papa Francesco, dal video virale del 31/12/2019 alla rinuncia al Te Deum 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 si conferma uguale a se stesso fin proprio alla fine. Mancano meno di 12 ore al passaggio nel 2021 e la notizia arriva dal portavoce vaticano Matteo Bruni: «A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco». Sarà la sciatalgia Papa Francesco a impedirgli di celebrare, come da tradizione, l’ultima messa del 202o e la prima del 2021. Non sarà quindi il Papa a presiedere il Te Deum, l’inno cristiano volto a ringraziare Dio – durante la sera di San Silvestro – per l’anno appena passato. Viene facile pensare che sia perché, in effetti, per questo 2020 non ci sia poi molto per cui essere grati (a partire da ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilsi conferma uguale a se stesso fin propriofine. Mancano meno di 12 ore al passaggio nel 2021 e la notizia arriva dal portavoce vaticano Matteo Bruni: «A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre». Sarà la sciatalgiaa impedirgli di celebrare, come da tradizione, l’ultima messa del 202o e la prima del 2021. Non sarà quindi ila presiedere il Te, l’inno cristiano volto a ringraziare Dio – durante la sera di San Silvestro – per l’anno appena passato. Viene facile pensare che sia perché, in effetti, per questonon ci sia poi molto per cui essere grati (a partire da ...

trash_italiano : *sperando che Papa Francesco non schiaffeggi nessuno nelle prossime ore* - antoniospadaro : Papa Francesco: il vero significato del viaggio in #Iraq. Una mia riflessione su La Civiltà Cattolica. Testo integr… - vaticannews_it : #30dicembre All'udienza generale è la preghiera di ringraziamento il centro della catechesi di #PapaFrancesco “Non… - sk4mverse : RT @trash_italiano: *sperando che Papa Francesco non schiaffeggi nessuno nelle prossime ore* - acmstrenghxt : RT @trash_italiano: *sperando che Papa Francesco non schiaffeggi nessuno nelle prossime ore* -