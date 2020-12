Papa Francesco causa sciatalgia salterà il Te Deum e la Messa del primo dell’anno. Reciterà solo l’Angelus (Di giovedì 31 dicembre 2020) Papa Francesco salterà le celebrazioni religiose della sera del 31 dicembre e anche la Messa del primo gennaio. La ragione è una “dolorosa sciatalgia” che ha colpito il Pontefice, come fa sapere una nota del portavoce vaticano Matteo Bruni. I Vespri e il Te Deum della sera di San Silvestro saranno presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, mentre la Messa di domani 1 gennaio 2021, sarà tenuta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. “Domani – aggiunge Bruni – Papa Francesco guiderà comunque la recita dell’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, come previsto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020)le celebrazioni religiose della sera del 31 dicembre e anche ladelgennaio. La ragione è una “dolorosa” che ha colpito il Pontefice, come fa sapere una nota del portavoce vaticano Matteo Bruni. I Vespri e il Tedella sera di San Silvestro saranno presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, mentre ladi domani 1 gennaio 2021, sarà tenuta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. “Domani – aggiunge Bruni –guiderà comunque la recita deldalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, come previsto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

