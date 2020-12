Ostia Lido | l’opera di street art che valorizza il territorio | ‘NE-OS sarà la più imponente opera di street art' FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Si conclude finalmentediart che decora l’ingresso principale al quartiere di: l’facciata della stazioneNord che dà sulla via Ostiense e la via del Mare. A causa del maltempo dell’ultimo mese il lavoro ha subito uno slittamento di alcune settimane terminando l’ultimo giorno del 2020. “NE-OS – Storia di un futuro” è il nome del murale che il Gruppo Subword ha donato alla sua comunità, il più grande mai realizzato sul, un’che unisce il linguaggio pittorico murale a quello poetico performativo in modo unico e originale. Il tema Il tema raffigurato nel murale si incentra sulla storia dele rielabora, in chiave fantascientifica, ...