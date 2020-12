Oroscopo Branko oggi Giovedì 31 Dicembre 2020, previsioni del giorno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ariete (21/03 – 20/04) Fai un elenco di ciò che non desideri più e un altro con nuovi obiettivi. L’ultimo giorno dell’anno metterà fine alle vecchie dinamiche e illuminerà il futuro. La pazienza e la tolleranza saranno le chiavi del successo. Evita oggi precipitazioni e rischi inutili. Aumenta la tua sintonia con la spiritualità ed esegui un rituale di purificazione energetica e di addio dal passato. Toro (21/04 – 20/05) Approfitta della mattinata per inviare messaggi affettuosi ai propri cari, controllare le notizie e circolare sui social network. Da questo pomeriggio niente di meglio dell’affetto, del conforto e della tranquillità della famiglia. L’anno si concluderà con un’atmosfera intima e accogliente. Prenditi cura dell’energia della casa con delicati arrangiamenti, piante e aromi. Fede, unità e fiducia nel futuro! Gemelli (21/05 ... Leggi su aciclico (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ariete (21/03 – 20/04) Fai un elenco di ciò che non desideri più e un altro con nuovi obiettivi. L’ultimodell’anno metterà fine alle vecchie dinamiche e illuminerà il futuro. La pazienza e la tolleranza saranno le chiavi del successo. Evitaprecipitazioni e rischi inutili. Aumenta la tua sintonia con la spiritualità ed esegui un rituale di purificazione energetica e di addio dal passato. Toro (21/04 – 20/05) Approfitta della mattinata per inviare messaggi affettuosi ai propri cari, controllare le notizie e circolare sui social network. Da questo pomeriggio niente di meglio dell’affetto, del conforto e della tranquillità della famiglia. L’anno si concluderà con un’atmosfera intima e accogliente. Prenditi cura dell’energia della casa con delicati arrangiamenti, piante e aromi. Fede, unità e fiducia nel futuro! Gemelli (21/05 ...

zazoomblog : Oroscopo Branko 1 gennaio 2021: le previsioni per il primo giorno dell’anno - #Oroscopo #Branko #gennaio #2021: - zazoomblog : Oroscopo Branko oggi 31 dicembre 2020: le previsioni del giorno - #Oroscopo #Branko #dicembre #2020: - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Oroscopo Branko 1 gennaio 2021: le previsioni per il primo giorno dell’anno - CorriereCitta : Oroscopo Branko 1 gennaio 2021: le previsioni per il primo giorno dell’anno - italiaserait : Oroscopo Branko oggi, 31 dicembre 2020: le previsioni del giorno -