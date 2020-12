Oroscopo 2021 | le previsioni di Simon & The Stars e Rob Brezsny segno per segno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) ARIETE –; THE: Con iltorna la tua voglia di osare, di buttarti a capofitto nelle situazioni anche con una dose di “sperimentazione”. Già a inizio anno scaldi i motori programmando qualcosa di importante. Sul lavoro c’è chi scommette in nuovi ambiti, settori, città. Importanti svolte tra marzo e aprile, anche in amore. La coppia fa un (ulteriore) passo in avanti con un casa, un figlio, un matrimonio. In estate salgono le chance per trovare un nuovo amore.ROB: “Nella tua capacità di compiere imprese pionieristiche e raggiungere traguardi degni di nota sarà al massimo livello”. TORO –; THE: Un anno di profonda maturità questo, che se da una parte ti “laurea” con progetti professionali ...