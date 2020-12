Oroscopo 2021. Le previsioni di Paolo Fox, Branko, Simon & The Stars, Rob Brezsny (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i segni, nessuno escluso. Per questo molti guardano al cielo del 2021 con speranza. Sarà l’anno in cui finalmente ci rialzeremo, dopo il buio della pandemia? Paolo Fox, Simon and The Stars, Branko e Rob Brezsny hanno studiato gli astri per cercare di capire che doni il nuovo anno porterà con sé. Ecco tutte le previsioni, segno per segno. ARIETE Paolo FOX Ottime notizie in arrivo soprattutto a febbraio ed aprile. Simon & THE Stars Con il 2021 torna la tua voglia di osare, di buttarti a capofitto nelle situazioni anche con una dose di “sperimentazione”. Già a inizio anno scaldi i motori programmando qualcosa di importante. Sul lavoro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i segni, nessuno escluso. Per questo molti guardano al cielo delcon speranza. Sarà l’anno in cui finalmente ci rialzeremo, dopo il buio della pandemia?Fox,and Thee Robhanno studiato gli astri per cercare di capire che doni il nuovo anno porterà con sé. Ecco tutte le, segno per segno. ARIETEFOX Ottime notizie in arrivo soprattutto a febbraio ed aprile.; THECon iltorna la tua voglia di osare, di buttarti a capofitto nelle situazioni anche con una dose di “sperimentazione”. Già a inizio anno scaldi i motori programmando qualcosa di importante. Sul lavoro ...

StefanoFeltri : L'unico oroscopo per il 2021 da prendere sul serio è quello di @Phastidio: ecco cosa succederà sui mercati finanzia… - Super_Cri : #Profumi e #stelle per i mantra dell’#oroscopo2021 - Kroccantino : RT @icallhnz: Hanno chiesto a Tommaso di fare l'oroscopo proprio perché deve essere pungente. Non può andare la e dire 'PESCI? UN 2021 PIEN… - Mr_Tozzo : RT @lucarinigiac: Se Paolo Fox ha il coraggio di fare l'oroscopo 2021, tu puoi fare tutto ciò che vuoi. - mraxero : RT @usogoldeen: E Tommaso conduci la sfilata e Tommaso organizza l’oroscopo del 2021 e Tommaso canta e Tommaso balla. Bellissimo. #GFVIP… -