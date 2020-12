Oroscopo 2021 Capricorno: trova il tuo equilibrio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Benvenuto nel 2021, caro Capricorno. La tua reputazione come il segno più duro dello zodiaco è ben nota. Sei sopravvissuto al 2020 con la tua vita professionale e personale il più intatta possibile, grazie alla pura forza di volontà. Come tanti di noi, hai fatto compromessi, hai subito perdite e la tua prospettiva sulla vita, Leggi su periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Benvenuto nel, caro. La tua reputazione come il segno più duro dello zodiaco è ben nota. Sei sopravvissuto al 2020 con la tua vita professionale e personale il più intatta possibile, grazie alla pura forza di volontà. Come tanti di noi, hai fatto compromessi, hai subito perdite e la tua prospettiva sulla vita,

