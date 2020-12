Olimpiadi Tokyo 2021, il Covid-19 fa paura e si parla di quarantena per gli atleti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il livello di tensione è sempre piuttosto alto in Giappone per il Covid-19 e di riflesso per le Olimpiadi. In terra nipponica la problematica della pandemia si fa sentire decisamente e il record dei contagi degli ultimi giorni ha portato il Governo a prendere una decisione importante: a partire da lunedì 28 dicembre e fino 31 gennaio 2021 frontiere chiuse. A riferire la notizia è stata l’agenzia di stampa Nikkei. Sarà consentito il rientro nel Paese ai cittadini giapponesi e agli stranieri che vivono in Giappone, ma dovranno mostrare un test negativo effettuato 72 ore prima della partenza e, una volta arrivati, dovranno sottoporsi a una quarantena di due settimane. E quindi i Giochi? Come è noto dal 23 luglio all’8 agosto si comincerà. Un evento di portata planetaria che richiederà misure straordinarie. E’ stato ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il livello di tensione è sempre piuttosto alto in Giappone per il-19 e di riflesso per le. In terra nipponica la problematica della pandemia si fa sentire decisamente e il record dei contagi degli ultimi giorni ha portato il Governo a prendere una decisione importante: a partire da lunedì 28 dicembre e fino 31 gennaiofrontiere chiuse. A riferire la notizia è stata l’agenzia di stampa Nikkei. Sarà consentito il rientro nel Paese ai cittadini giapponesi e agli stranieri che vivono in Giappone, ma dovranno mostrare un test negativo effettuato 72 ore prima della partenza e, una volta arrivati, dovranno sottoporsi a unadi due settimane. E quindi i Giochi? Come è noto dal 23 luglio all’8 agosto si comincerà. Un evento di portata planetaria che richiederà misure straordinarie. E’ stato ...

romi_andrio : RT @OA_Sport: #Tokyo2021 Il livello di tensione in Giappone è sempre molto alto per il #Covid: si studiano diverse soluzioni per la prevenz… - OA_Sport : #Tokyo2021 Il livello di tensione in Giappone è sempre molto alto per il #Covid: si studiano diverse soluzioni per… - franmonzone : RT @tuttobiciweb_it: #VanderPoel non ha dubbi: «#Olimpiadi o #Tour? Parlerò con la squadra, ma il mio cuore mi porta a #Tokyo» https://t.co… - SimoneMaloni : Io dal 2021 voglio una cosa e una soltanto , VOGLIO IMPAZZIRE DAVANTI AL SOGNO DI UNA VITA CHE SI MATERIALIZZA .??… - sportface2016 : #Olimpiadi, Vito #Cozzoli avverte: 'Momento drammatico, serve un patto per salvare #Tokyo2020' -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Perché l’Italia rischia di andare alle Olimpiadi di Tokyo senza inno e bandiera Sport Fanpage Il ministro Spadafora: «Bisogna vaccinare i nostri atleti in vista delle Olimpiadi di Tokyo»

Il fenomeno del nuoto Gregorio Paltrienieri applaude: «Sono assolutamente favorevole, se ce lo chiedono dobbiamo farlo» ...

Olimpiadi Tokyo 2021, il Covid-19 fa paura e si parla di quarantena per gli atleti

Il livello di tensione è sempre piuttosto alto in Giappone per il Covid-19 e di riflesso per le Olimpiadi. In terra nipponica la problematica della pandemia si fa sentire decisamente e il record dei c ...

Il fenomeno del nuoto Gregorio Paltrienieri applaude: «Sono assolutamente favorevole, se ce lo chiedono dobbiamo farlo» ...Il livello di tensione è sempre piuttosto alto in Giappone per il Covid-19 e di riflesso per le Olimpiadi. In terra nipponica la problematica della pandemia si fa sentire decisamente e il record dei c ...