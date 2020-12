Nuovi dazi Usa “graziano” l’Italia. Confagricoltura: cogliamo flessibilità per chiudere contenzioso (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – “I prodotti agroalimentari italiani non sono toccati dalla nuova decisione USA riguardante i dazi importazioni dalla UE. Tariffe aggiuntive saranno invece applicate su alcuni vini fermi e liquori in arrivo da Francia e Germania“. Lo precisa Confagricoltura con riferimento alla nota diffusa nella serata di ieri, a Washington, dall’Ufficio del Rappresentante per il commercio internazionale (USTR) che segna un ulteriore sviluppo del contenzioso, avviato nel 2004, sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing. Secondo l’amministrazione statunitense, l’Unione europea ha scelto un “metodo ingiusto” per calcolare i dazi sull’import dagli USA in vigore dallo scorso novembre per un ammontare di 4 miliardi di dollari in linea con l’autorizzazione accordata a settembre dall’Organizzazione mondiale del commercio ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – “I prodotti agroalimentari italiani non sono toccati dalla nuova decisione USA riguardante iimportazioni dalla UE. Tariffe aggiuntive saranno invece applicate su alcuni vini fermi e liquori in arrivo da Francia e Germania“. Lo precisacon riferimento alla nota diffusa nella serata di ieri, a Washington, dall’Ufficio del Rappresentante per il commercio internazionale (USTR) che segna un ulteriore sviluppo del, avviato nel 2004, sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing. Secondo l’amministrazione statunitense, l’Unione europea ha scelto un “metodo ingiusto” per calcolare isull’import dagli USA in vigore dallo scorso novembre per un ammontare di 4 miliardi di dollari in linea con l’autorizzazione accordata a settembre dall’Organizzazione mondiale del commercio ...

Confagricoltura : Nuovi #dazi #Usa su vini e liquori francesi e tedeschi, ma non italiani. Confagricoltura: cogliamo flessibilità per… - Lopinionista : Nuovi Dazi USA su vini e liquori francesi e tedeschi - Agricolae1 : Nuovi #dazi #Usa, ma non per Italia. @Confagricoltura : cogliamo flessibilità per chiudere contenzioso - antonie85321896 : RT @sole24ore: Borse aprono in calo nell’ultima seduta dell’anno. Pesano i nuovi dazi Usa su vini e altri prodotti Ue - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Borse aprono in calo nell’ultima seduta dell’anno. Pesano i nuovi dazi Usa su vini e altri prodotti Ue -