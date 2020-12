Nuova Zelanda: anno nuovo tra sobrietà, ottimismo e serenità (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tra pochi botti e pochissimi assembramenti, la Nuova Zelanda ha festeggiato l’anno nuovo in modo sobrio guardando al futuro Tante connessioni on line, via Skype e Zoom, poche riunioni familiari… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tra pochi botti e pochissimi assembramenti, laha festeggiato l’in modo sobrio guardando al futuro Tante connessioni on line, via Skype e Zoom, poche riunioni familiari… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

danieleviotti : Quelli che sono già nel #2021, tipo quelli che stanno in Nuova Zelanda, potrebbero gentilmente farci sapere come st… - Agenzia_Ansa : #Capodanno: la Nuova Zelanda è la prima a salutare il #2021. Fuochi d'artificio e persone in strada a Auckland- VID… - Corriere : Fuochi d'artificio e gente in strada senza mascherina a Auckland, in Nuova Zelanda è gi... - M4r14P40l4 : RT @euronewsit: Il 2021 è già arrivato... ad Auckland, Nuova Zelanda. #capodanno #buon2021 #addio2020 - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Benvenuto 2021: Nuova Zelanda e Australia i primi a festeggiare Benvenuto 20… -