Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Ho imparato a conoscermi meglio Alle Olimpiadi da protagonista”

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Uno dei personaggi degli Assoluti invernali dia Riccione.ha realizzato il suo Triplete, vincendo 50, 100 e 200 rana e nella prova dell’unica vasca ottenendo un grandissimo tempo: 26?56, nuovo record italiano (26?70 il precedente limite di Fabio Scozzoli, assente per problemi fisici a Riccione). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@nicolo) Uscito dalla piscina non troppo soddisfatto dal 100 (59?31),ha trasformato la delusione in determinazione e questo gli ha permesso di scalare le classifiche internazionali nei 50: terzo tempo mai nuotato in Europa e sesto nella classifica mondiale all-time. Giova ricordare che “Tete” il pass a Cinque ...